المهمة الأوروبية - كوكا أساسيا مع براجا في مواجهة مارسيليا

يبدأ أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا ومنتخب مصر مباراة فريقه التي تقام يوم الخميس أمام مارسيليا في التشكيل الأساسي.

ويحل مارسيليا ضيفا على براجا ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكان والد كوكا قد توفي يوم الأربعاء، لكنه سوف يشارك في المباراة على أن يسافر بعدها إلى القاهرة لحضور مراسم العزاء.

وقاد كوكا فريقه في الجولة الماضية للفوز على جرونينجين الهولندي بهدف دون رد ليؤمن الصدارة لبراجا.

ويتصدر الفريق البرتغالي المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لمارسيليا وسلوفان ليبيرتش، فيما يأتي جرونينجين رابعا بدون أي نقاط.