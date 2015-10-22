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المهمة الأوروبية - في غياب النني.. بازل يسقط أمام بيلينينسيش

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المهمة الأوروبية - في غياب النني.. بازل يسقط أمام بيلينينسيش المهمة الأوروبية - في غياب النني.. بازل يسقط أمام بيلينينسيش

سقط بازل أمام ضيفه بيلينينسيش البرتغالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس في ثالث جولات الدوري الأوروبي.

واستضاف بازل فريق بيلينينسيش في ملعب سانت جاكوب بارك لملاقاته في الدوري الأوروبي لحساب المجموعة التاسعة.

وغاب محمد النني عن المشاركة في المباراة بعدما جلس على دكة البدلاء طوال المباراة.

افتتح مايكل لانج أهداف المباراة لصالح بازل في الدقيقة 15.

ولكن نجح الضيوف في قلب الطاولة على بازل بتسجيل هدفين عن طريق لويس لييل وكوكا في الدقائق 27 و45.

وعلى الرغم من الهزيمة إلا أن بازل بقى في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، يليه ليخ بوزنان الذي تغلب في نفس التوقيت على فيورنتينا بهدفين لهدف بأربع نقاط.

وجاء بيلينينسيش ثالثا بنفس رصيد ليخ بوزنان لكن فارق الأهداف جاء لصالح الفريق البولندي.

فيما بقى فيورنتينا في المركز الرابع والأخير بثلاث نقاط.

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