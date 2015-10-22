صور| وفد سياسي وإعلامي فرنسي رفيع يواصل جولته السياحية بالأقصر‎

واصل الوفد الفرنسي الذي يضم 50 من الشخصيات السياسية والإعلامية والثقافية في فرنسا، والذي جاء إلى مصر بدعوة من وزراتي السياحة و الآثار جولتهم السياحة وسط المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر برفقة المحافظ محمد بدر.

> وزار الوفد الفرنسي الرفيع معابد الكرنك والأقصر وهابو، حيث أقامت وزارة السياحة مآدبة عشاء داخل معبد هابو، كما أنه من المقرر أن يقوم الوفد غدًا الجمعة بزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربي.

ويضم الوفد الفرنسي عدد من أعضاء مجلس النواب الفرنسي ووزير الثقافة الفرنسي السابق وممثلي عدد من أكبر الصحف الفرنسبة “لوموند - لوفيجارو – وقناة tv5″، كما يرافق الوفد في رحلته الهامي الزيات رئيس اتحاد غرف شركات السياحة، ومحمد أيوب رئيس غرفة الفنادق السياحية.

وتأتي هذه الزيارة للاحتفال بمرور 50 عام على اكتشاف أثار التوبك، وتقديرًا لدور عالمة المصريات الفرنسية الشهيرة ‘‘ كريستيان ديروش نوبلكور’’، في إنقاذ آثار النوبة، حيث تم ازاحة الستار عن التمثال الذي تم صنعه لها في أسوان صباح اليوم، والذي قام الاتحاد المصري لغرف شركة السياحة باهدائه الى مركز الزوار المصغر، الذي تم انشاوه في أسوان ومعه تمثال لكلا من سليم حسن والدكتور ثروت عكاشة.