وزير الصحة يؤكد سلامة مصل MR للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية

أكد أ.د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة صباح اليوم أنه شكل فريقاً من 20 أخصائي للتأكد من سلامة المصل MR، و ذلك رداً على الشائعات التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول الآثار الجانبية لمصل MR المستخدم للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

و أوضح الوزير أن حالات الاصابة بالحصبة قد ارتفعت فى مصرمن 2284 حالة العام الماضي إلى 5027 حالة هذا العام، الأمر الذي استوجب اجراء حملة قومية للتطعيم ضد المرض إعتبارًا من 31 أكتوبر حتى 21 نوفمبر المقبل، على الفئة العمرية من 10 شهور حتى 10 سنوات.

و أضاف أنه تم بالفعل وصول 26 مليون جرعة تطعيم بتكلفة 165 مليون جنيه، تم الحصول عليها من بلد المنشأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و وفقًا لاستراتيجية قومية تضمن التأكد من مصدر الإنتاج و مكانه، كما أنه بمجرد استقبال جرعات التطعيم في المطار يتم وضعها بالثلاجات على درجة حرارة معينة تضمن سلامة المصل من التلف لحين توزيعها على المديريات الصحية.

و ردًا على أن تأجيل الحملة كان بسبب عدم سلامة المصل، أكد الوزير أن الحملة القومية للتطعيم كان من المقرر لها أن تبدأ في العاشر من أكتوبر الماضي، و تستمر لمدة ثلاثة أسابيع إلا أن موعد الإنتخابات كان سببًا في التأجيل نظرًا لإشغال المدارس و عدم القدرة على الوصول للفئة المستهدفة بشكل واسع.