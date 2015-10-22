جلال السعيد: رواتب العاملين بالمحافظة 3 مليارات جنيه شهريا

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إن إجمالى مرتبات محافظة القاهرة تبلغ 2 مليار جنيه شهريا، بدون الإدارات المُلْحَقَة بالمحافظة مثل التربية والتعليم، لتصل المرتبات إلى 3 مليارات جنيه شهريا.

وأضاف السعيد، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن التعامل مع محافظة القاهرة ليس أمرًا سهلاً، نظرًا لحجمها الكبير، ولابد أن تؤخذ فى الاعتبار أشياء كثيرة عند التعامل معها.

وأشار السعيد، إلى أن المشروعات التى تُنفذ على أرض القاهرة تتكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وهذا ليس كافى لأن الطموح كبير جدا فى ظل التحديات الصعبة الموجودة، موضّحًا أنه يحتاج من 4 إلى 5 مليارات جنيه لمواجهة أزمة العشوائيات، التى وصلت إلى 112 منطقة، منها 14 مهددة للحياة.