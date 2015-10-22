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نقابة الأطباء: نقص "الكوردارون" يهدد حياة مئات الآلاف من مرضى القلب

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نقابة الأطباء: نقص "الكوردارون" يهدد حياة مئات الآلاف من مرضى القلب نقابة الأطباء: نقص "الكوردارون" يهدد حياة مئات الآلاف من مرضى القلب
أكد الدكتور هانى مهنى عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مئات الآلاف من مرضى القلب المصريين، يعانوا منذ شهور طويلة من نقص أحد الأدوية الهامة وهو "الكوردارون".

وأوضح مهنى، خلال بيان أصدرته نقابة الأطباء، أن "الكوردارون" هو أحد الادوية الأساسية التى تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب والذى يحمى المريض من عدد من المضاعفات الخطيرة مثل الشلل والسكتات الدماغية التى قد تؤدى الى الوفاة.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أن البدائل التى ظهرت للكوردارون لفترة قصيرة سرعان ما اختفت تاركه الطبيب المصرى يواجه وحيدا اضطراب ضربات قلوب المصريين، "ضاربا كفا بكف"، وهو يشاهد المريض يواجه خطرا داهما دون ان يستطيع ان يقدم له ايه مساعده.

واستنكر الدكتور هانى مهنى، أن يصبح أقصى أمانى مريض القلب فى أن يحصل على قرص لتنظيم ضربات قلبه رغم أن تكلفته لا تتعدى جنيهات قليلة، فى ظل عجز الدولة بكاملها لشهور طويلة عن توفير دواء يستخدم لإنقاذ حياة المئات يوميا، متسائلا عن سر اختفاء الكوردارون.
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مصر 365

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