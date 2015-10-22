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بالفيديو.. مسجد السيد البدوى يتحول لحلقة ذكر كبيرة تضم أقطاب الصوفية

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بالفيديو.. مسجد السيد البدوى يتحول لحلقة ذكر كبيرة تضم أقطاب الصوفية بالفيديو.. مسجد السيد البدوى يتحول لحلقة ذكر كبيرة تضم أقطاب الصوفية
تحولت ساحة المسجد الأحمدى "السيد البدوى" فى مدينة طنطا لحلقة ذكر كبيرة، ضمت جميع أقطاب الصوفية من شتى أنحاء الجمهورية.

ورغم اتساع المسجد وساحته، إلا أن جميع الصوفيين تجمعوا حول مكبرات الصوت والرايات والبوارق ودخل الجميع فى حالة أطلقوا عليها "الذكر"، مما حول المسجد لمهرجان كبير، وتم تخصيص مكان للنساء بجوار المنبر للمشاركة فى الاحتفال.

وشهد مقام البدوى والمقامات المجاورة زحاما منقطع النظير، وإقبالا جماهيريا غير محدود، ولم يعد فى المقام موضع قدم لأحد واختفت جميع مظاهر النظام والتأمين وسط الزحام.

يذكر أن السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية يشارك اليوم فى احتفالات الطرق الصوفية التى تنظمها المشيخة العامة بالمسجد الأحمدى الليلة عقب صلاة العشاء احتفالا بالليلة الختامية، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، والدينية.
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مصر 365

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