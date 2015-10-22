فلسطين تطالب باعتبار الاستيطانيين مجموعات إرهابية أمام مجلس الأمن

قال رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطينى، إن دعوات المسئولين الإسرائيليين باستخدام القوة ساهمت بتأجيج الكراهية وخاصة وأن الوضع القائم في القدس الشرقية هو الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن القوانين الإسرائيلية وممارساتها في المسجد الأقصى خرق للوضع القائم.

وطالب وزير الخارجية الفلسطينى، فى كلمته أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة باعتبار الجماعات الاستيطانية فى القدس جماعات إرهابية، وإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني عاقد العزم للحصول على حريته وأن قيادته الفلسطينية أثبتت التزاما تاما بالسلام.

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