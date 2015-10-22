بالصور.. إسرائيل تخطط لبناء "هرم" ضخم فى قلب القدس لتغيير معالمها

فى الوقت الذى طرحت مجموعة دول عربية فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" مشروع قرار يعتبر "حائط البراق" الذى يدعى اليهود أنه "حائط المبكى" "جزءا لا يتجزأ" من الحرم القدسى، وتبنته المنظمة الدولية، قامت دولة الاحتلال بخطوة استفزازية لتغيير معالم القدس ببناء برج زجاجى ضخم هرمى الشكل فى قلب مدينة القدس المحتلة.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مهندسون معماريون إسرائيليون يخططون لبناء البرج الجديد فى أسرع وقت، حيث سيصل ارتفاعه إلى 165 مترا، وسيبنى بالكامل من الزجاج والحجر وسط المدينة المقدسة، قرب السوق المركزى اليهودى "محانيه يهودا".

وحظى المهندس المعمارى اليهودى - الأمريكي، دانيال ليبسكيند، بمناقصة لبناء ناطحة السحاب الجديدة هرمية الشكل، المقتبسة من شكل "أهرامات الجيزة" ليصبح أعلى مبنى بالمدينة المقدسة.

وقال موقع "ماكور" الإخبارى الإسرائيلى، أن البرج الذى سيصل ارتفاعه لـ 165 مترا، ستتعدى طوابقه لـ 33 طابق، وذلك بعكس الارتفاع المسموح به فى منطقة المصالح التجارية الرئيسية، حول شارع يافا والذى يجب ألا يتجاوز عدد الطوابق عن 24 طابق.

واشار الموقع الإسرائيلى إلى أنه فى عام 2008، كان من الصعب على الإسرائيليين التأقلم مع "جسر القدس المعلق" والذى يطلق عليه اسم "جسر الأوتار"، والذى يحسن الدخول إلى المدينة، حيث سمعت انتقادات كثيرة حول التخطيط المتهور، والذى وصلت تكلفته إلى نحو 32 مليون دولار.

وأضاف الموقع الإخبارى العبرى أن الأمور هدأت مع مرور الوقت، واعتاد السكان المحليون على الجسر وحتى أنهم بدأوا يحبونه، وأن الإسرائيليين والمقدسيين ممكن أن ينأقلموا أيضا مع البرج الجديد.

وقال الموقع، إن شكل البرج الهرمى، سيشكل مجالا مفتوحا حول المبنى وهكذا سيتيح دخول الضوء إلى الأماكن فى طابق المدخل، وسيتضمن المبنى 33 طابقا وسيتضمن 200 شقة فاخرة، وفندقا ومطعما، ويمكن مشاهدة منظر خلاب للمدينة عبر السطح، كما سيكون المبنى مصنوعا من حجر مقدسى وزجاج.

وكان قد جاء فى مسودة لـ"مشروع قرار" للمجلس التنفيذى لليونيسكو "أن ساحة البراق (الساحة امام حائط البراق كما يسميه المسلمون) جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي"، وسيطرح النص الذى قدمته الجزائر ومصر والأمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وتونس، الخميس على تصويت الدول ال58 الأعضاء فى المجلس بحسب مصادر دبلوماسية متطابقة.

بالصور.. إسرائيل تخطط لبناء ناطحة سحاب على شكل هرم بالقدس المحتلة