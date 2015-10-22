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بالفيديو..وزير الخارجية الأردنى: التصعيد الإسرائيلى فى القدس يضعنا على أعتاب حرب دينية

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بالفيديو..وزير الخارجية الأردنى: التصعيد الإسرائيلى فى القدس يضعنا على أعتاب حرب دينية بالفيديو..وزير الخارجية الأردنى: التصعيد الإسرائيلى فى القدس يضعنا على أعتاب حرب دينية
قال وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، إن التصعيد الإسرائيلى فى القدس يضعنا على أعتاب حرب دينية، لذلك يجب حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وحل القضايا، وسيستخدم الأردن خياراته الدبلوماسية لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية على الأراضى المحتلة.
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وأضاف "جودة" خلال كلمة له بنيويورك مساء اليوم الخميس، أن الانتهاكات الاسرائيلى تنذر بتفجير الأوضاع على نطاق واسع وامتداد تداعياتها لأبعد من الراضى الفلسطينية المحتلة وبشكل يمكن أن يهدد الأمن والسلم الدوليين وخاصة العنف والقتل والعنف المضاد الذى يهدد بتفجر الوضع لأكثر فأكثر.

ولفت وزير خارجية الأردن إلى أنه يتعين على حكومة اسرائيل أن تحرر نفسها من سياسات التكتيكات الائتلافية الداخلية وذرائعها التى لم تعد تنطلى على أحد وأن تتبنى نهجا تقرر فيه أقولها المتكررة حول رغبتها بالسلام والتزامها به بالأفعال والسياسات المؤدية إليه بدلا من الاستمرار فى حالة الخصام ومنهجية التناقض الصارخ والبين ما بين القول والعمل.

وأوضح الوزير الأردنى ناصر جودة، أن السلام العربى الاسرائيلى الشامل لن يرى النور بدون تحقيق السلام الفلسطينى الاسرائيلى، لافتا إلى أننا عندما نقول أن سلطات الاحتلال تستمر وتصدع أعمالها فى القدس فإننا لا نبالغ، لاسيما ان الانتهاكات الخطيرة والمتزايدة فى الأيام الماضية تنتهك الوضع التاريخى.

وحول الأوضاع فى سوريا أكد ناصر جودة، أن الأردن يتحمل عبئا كبيرا جراء لجوء السوريين إليه، لذلك يعد الحل السياسى الشامل هو الوحيد للازمة السورية، موضحا أن المملكة الأردنية الهاشمية تساند كل الجهود الرامية لفتح الطريق أمام حل سياسى شامل فى سوريا.
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مصر 365

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