بالفيديو - العارضة تحرم حجازي من افتتاح أهداف الأهلي

حرمت العارضة أحمد حجازي من افتتاح التسجيل لصالح الأهلي أمام طلائع الجيش.

الأهلي يحل ضيفا على طلائع الجيش في ختام الجولة الأولى بالدوري المصري.

وغابت فرص الأهلي طوال أول نصف ساعة من اللقاء الذي يكتب أول ظهور رسمي للبرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للأهلي.

وبعد فرصة أولى عن طريق عبد السعيد ظهرت فرصة بـ3 أرواح للأهلي عن طريق وليد سليمان وحسام عاشور ولكن تألق محمد بسام حارس المرمى.

وفي الدقيقة 43 ومن ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد وضع حجازي رأسية قوية ولكن في العارضة قبل أن يتابعها جون أنطوي ولكن في يد حارس المرمى.

شاهد اللقطة