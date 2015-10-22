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عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقف 3 ساعات بسبب اشتعال جرار

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عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقف 3 ساعات بسبب اشتعال جرار عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقف 3 ساعات بسبب اشتعال جرار
عادت حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة سوهاج من جديد، عقب توقف استمر حوالى 3 ساعات متواصلة بعد أن دفعت هئية السكك الحديد بجرار إمداد من محافظة أسيوط لجر قطار بضائع اشتعلت النيران بمقدمته بسبب ماس كهربائى .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بإشتعال النيران بجرار قطار بضائع أثناء السير بناحية محطة سكك حديد بنجا دائرة مركز طهطا.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وضباط الأمن الوطنى وقادها الرائد أحمد العزازى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة اشتعال النيران فى الجرار رقم 2468 الخاص بأحد قطارات البضاعة قيادة أحمد ياسين حسن 43 عاما ويقيم سوهاج قادما من أسوان فى اتجاه القاهرة قبل محطة بنجا بحوالى 1 كيلو متر تم سيارتين تابعتين لقوات الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، إلى أن القطار محمل بالطفلة، ورجحت معاينة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، أن سبب الحريق ماس كهربائى تم الدفع بجرار إمداد من محافظة أسيوط، لسحب القطار وإعادة حركة السير تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .


>- توقف حركة القطارات فى سوهاج بسبب اشتعال النيران بجرار قطار بضائع
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