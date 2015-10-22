جامعة الزقازيق تحيل أفراد الأمن والطالبة بطلة واقعة "الخطوبة" للتحقيق

قرر الدكتور عبد الحكيم نور الدين، رئيس جامعة الزقازيق، إحالة الطالبة صاحبة واقعة حفل خطوبة داخل حرم الكلية التجارة اليوم للتحقيق، وأفراد أمن شركة فالكون لتقصيرهم فى العمل.

وقال العميد شريف عبد الفتاح، مدير امن الجامعة، أنه تقدم بمذكرة بقيام طالبة بإقامة حفل بدون تصريح وتعليق لافتة بدون تصريح، وكذلك أفراد الأمن لتقصيرهم فى عملهم والسماح لشخص من خارج الجامعة لدخول الحرم هو خطيب الطالبة.

كان شهدت الجامعة اليوم واقعة أصبحت ظاهرة متكررة بها، وهى قيام شاب بإعلان خطبتة على حبيبته وقدم لها الشبكة أمام زملائها، الأمر الذى أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تكرار تلك الظاهرة.

بالصور.. طالب يخطب زميلته داخل حرم جامعة الزقازيق بلافتة "بحبك يا إيمان"

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