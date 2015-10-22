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القرموطى يهدى الفائزين بـ"التفوق الصحفى" زهورا ويخص اليوم السابع بأول وردة

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القرموطى يهدى الفائزين بـ"التفوق الصحفى" زهورا ويخص اليوم السابع بأول وردة القرموطى يهدى الفائزين بـ"التفوق الصحفى" زهورا ويخص اليوم السابع بأول وردة
قدم الإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "اون تى فى"، التهنئة للزملاء الحاصلين على جائزة التفوق الصحفى بنقابة الصحفيين، وأهداهم باقة من الورود على الهواء، وتحمل كل وردة اسم زميل صحفى حصل على جائزة التفوق الصحفى بنقابة الصحفيين، وهم الزملاء الصحفيون آية نبيل وإيمان الوراقى وعباس السكرى وصفاء عاشور.
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وأهدى القرموطى الزميل حسين طلال المصور الصحفى بـ "اليوم السابع" ، أول وردة لتميزه فى صورة فتاة التحرير والتى حصل من خلالها على جائزة التفوق الصحفى فى الصورة الصحفية.

وطالب القرموطى، الصحف التى لم تحصل على جوائز بضرورة أن تعيد النظر فى سياستها التحريرية، مطالباً الصحفيين بالابتعاد عن صحافة المكاتب والفاكسات والخروج من الصندوق.

كما طالب القرموطى، نقابة الصحفيين بتخصيص جائزة الشهيد، للموضوعات المخصصة عن الشهداء ، رافضاً ما يشاع عن تسييس الجوائز.

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