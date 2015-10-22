لجنة المسابقات: اقتحام الألتراس "بتروسبورت" يعرض الأهلى للخسارة 2/0

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن اللائحة تنص على اعتبار الفريق الذى يقتحم جمهوره ملعب المباراة مهزوم بنتيجة 2/0 وخسارة الثلاثة نقاط، بالإضافة إلى تغريمه مادياً بغرامة تصاعدية تبدأ من 30 ألف حتى 100 ألف جنيه.

أضاف رئيس لجنة المسابقات خلال تصريحات لقناة "النهار رياضة" أنه فى حالة اقتحام ألتراس أهلاوى لستاد بترو سبورت الذى سيستضيف مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى إفتتاح الدورى العام، سيتم تطبيق اللائحة بإعتبار المارد الأحمر خاسراً بنتيجة 2/0 وتغريمه مادياً.

يذكر أن ألتراس أهلاوى أحتشد اليوم أمام بوابات استاد بترو سبورت استعداداً لحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى افتتاح مسابقة الدورى العام.

الألتراس يقترب من قوات الأمن ويهتف الكرة للجماهير

>

ألتراس أهلاوى "يترجل" هربا من كماين شارع الـ"90"

>

"كوردون" أمنى فى شارع الـ"90" أمام بتروسبورت بسبب "الألتراس"

>

- تأهب أمنى أمام ملعب بتروسبورت بسبب "الألتراس"

مدير أمن القاهرة يترقب تحركات الألتراس أمام استاد القاهرة