أخبار عاجلة

الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة المسابقات: اقتحام الألتراس "بتروسبورت" يعرض الأهلى للخسارة 2/0

Google+ Print
لجنة المسابقات: اقتحام الألتراس "بتروسبورت" يعرض الأهلى للخسارة 2/0 لجنة المسابقات: اقتحام الألتراس "بتروسبورت" يعرض الأهلى للخسارة 2/0
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن اللائحة تنص على اعتبار الفريق الذى يقتحم جمهوره ملعب المباراة مهزوم بنتيجة 2/0 وخسارة الثلاثة نقاط، بالإضافة إلى تغريمه مادياً بغرامة تصاعدية تبدأ من 30 ألف حتى 100 ألف جنيه.

أضاف رئيس لجنة المسابقات خلال تصريحات لقناة "النهار " أنه فى حالة اقتحام ألتراس أهلاوى لستاد بترو سبورت الذى سيستضيف مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى إفتتاح الدورى العام، سيتم تطبيق اللائحة بإعتبار المارد الأحمر خاسراً بنتيجة 2/0 وتغريمه مادياً.

يذكر أن ألتراس أهلاوى أحتشد اليوم أمام بوابات استاد بترو سبورت استعداداً لحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى افتتاح مسابقة الدورى العام.

الألتراس يقترب من قوات الأمن ويهتف الكرة للجماهير
>

ألتراس أهلاوى "يترجل" هربا من كماين شارع الـ"90"
>

"كوردون" أمنى فى شارع الـ"90" أمام بتروسبورت بسبب "الألتراس"
>

- تأهب أمنى أمام ملعب بتروسبورت بسبب "الألتراس"

مدير أمن القاهرة يترقب تحركات الألتراس أمام استاد القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75%

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها