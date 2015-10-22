بالصور.. متطرفون يهود يقتحمون مسجد بلال بن رباح بطبريا ويؤدون صلاتهم به

نشرت وكالات الأنباء العالمية صورًا لقيام مجموعة من اليهود المتطرفين بالصلاة فى أحد الأماكن المقدسة الإسلامية، وهو مسجد بلال بن رباح الذى يطلق عليه الإسرائيليون اسم قبر راحيل، ويقع فى شمال إسرائيل، وبالتحديد فى مدينة طبريا.

يذكر أنه فى أكتوبر من عام 2010 جمدت إسرائيل تعاونها مع منظمة اليونسكو، احتجاجاً على اعتبار الأخيرة قبر راحيل مسجداً إسلامياً، واعتبرت إسرائيل أن قرار اليونسكو "محاولة جديدة لنزع الشرعية عن إسرائيل تقف وراءها السلطة الفلسطينية".

>



>