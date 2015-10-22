بالصور..متظاهرون بلجنة حريات المحامين يحرقون العلم الإسرائيلى أمام النقابة

نظم عدد من المحامين بلجنة الحريات بالنقابة العامة واتحاد المرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية، مساء اليوم الخميس، للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى.>وقام المتظاهرون بحرق العلم الإسرائيلى أمام مقر نقابة المحامين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة.

وردد المشاركون فى الوقعة هتافات منها "فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، يا سفير الخنازير أخرج بره أرض النيل، هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل".

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وكان منظمو المؤتمر اضطروا لعقده بمقر حديقة النقابة العامة بعد غلق قاعة لجنة الحريات، ويشارك فيه اتحاد المرأة الفلسطينية ولجنة فلسطين ومقاومة النطبيع باتحاد المحامين العرب، وبعض النشطاء والمحامين.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء فلسطين وجميع شهداء الأمة العربية، وردد المشاركون هتافات "هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل..يا فلسطينى يا فلسطينى دمك دمى ودينك دينى، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".



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