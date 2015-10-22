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الخارجية تنجح فى إنقاذ مواطنة مصرية من مناطق المعارك بسوريا

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الخارجية تنجح فى إنقاذ مواطنة مصرية من مناطق المعارك بسوريا الخارجية تنجح فى إنقاذ مواطنة مصرية من مناطق المعارك بسوريا
أعلن المستشار أحمد أبو زيد أن وزارة الخارجية نجحت من خلال البعثة القنصلية المصرية فى دمشق فى إخراج مواطنة مصرية تدعى أسماء عادل صادق أبو عيسى وابنتيها من منطقة الغوطة الشرقية، وهي إحدى مناطق المعارك في سوريا.

وأضاف "أبو زيد" فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أنه تم تسليم المواطنة إلى عائلتها في دمشق، علماً بأن البعثة المصرية قد عرضت على المواطنة إعادتها إلى أرض الوطن، إلا أنها فضلت البقاء فى دمشق مع أسرتها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن والد المواطنة أعرب عن خالص الشكر والعرفان لوزارة الخارجية على المجهود الذي بذلته حتى عودة ابنته.

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