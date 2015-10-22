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الخارجية تنجح في إنقاذ مصرية من المعارك بسوريا وتسليمها لأسرتها

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الخارجية تنجح في إنقاذ مصرية من المعارك بسوريا وتسليمها لأسرتها الخارجية تنجح في إنقاذ مصرية من المعارك بسوريا وتسليمها لأسرتها

المستشار أحمد أبو زيد

نجحت وزارة الخارجية, من خلال البعثة القنصلية المصرية بدمشق، في إخراج مواطنة مصرية تدعى أسماء عادل صادق أبو عيسى, وابنتيها من منطقة الغوطة الشرقية، وهي إحدى مناطق المعارك في سوريا.

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد اليوم الخميس- في بيان صحفي – بأنه تم تسليم المواطنة إلى عائلتها في دمشق، لافتًا إلى أن البعثة المصرية عرضت على المواطنة إعادتها إلى أرض الوطن، إلا أنها فضلت البقاء في دمشق مع أسرتها.

وأوضح المتحدث أن والد المواطنة أعرب عن خالص الشكر والعرفان لوزارة الخارجية على المجهود الذي بذلته حتى عودة ابنته.

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