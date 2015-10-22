مستشار وزير الري: زراعة 40 ألف فدان فقط من أصل 540 ألف فدان في مشروع توشكى

قال د. مغاوري شحاتة مستشار وزير الري، إن مشروع توشكى واعد وإن كان لم يحقق أهدافه في المرحلة الأولى منه.مشيرًا إلى أن 540 ألف فدان المستهدف استصلاحها في مشروع توشكى، وتم زراعة 40 ألف فدان فقط.

وأضاف مستشار وزير الري، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية ‘‘ لبنى عسل’’، أن الدولة تدخلت وستوفر كافة الخدمات في مشروع توشكى لخلق مجتمعات عمرانية جديدة. مؤكدًا أن 540 ألف فدان المستهدف استصلاحها في مشروع توشكى، وتم زراعة 40 ألف فدان فقط.

وأوضح شحاتة أن طرق الري في توشكى تعتمد على المياه الجوفية لـ 25 ألف فدان، وأن الجزء الثاني من مشروع توشكى تشمل ثلث المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأكد د. مغاوري شحاتة، حول إدارة ذلك المشروع القومي، أن هناك دراسة تجري الآن في وزارة الاستثمار لوضع تفاصيل الشركة التي سيتم إنشائها وستدير مشروع توشكى والمليون ونصف مليون فدان.

وأضاف أن الموارد المائية تكفي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان، والدولة ستوفر البنية التحتية للمشروع.