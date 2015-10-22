تجديد حبس 2 من المتهمين بسرقة رواد البنوك فى شبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس مجند وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاشتراك مع 2 آخرين بسرقة أموال 5 من المترددين على بنوك منطقة شبرا الخيمة تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد وائل صديق بورود عدة بلاغات بسرقات المواطنين المترددين على بنوك شبرا الخيمة بأسلوب واحد وتحت تهديد السلاح، تم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير الأمن ورئاسة اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، والعقيد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

وبالفحص البلاغ الأول أفاد فيه "حاتم.م.ا"- 35 سنة محاسب - بسرقة 480 ألف جنيه منه اثناء سيره أعلى كوبرى عرابى دائرة قسم شبرا الخيمة واوضح المجنى علبه بانه فوجئ بدراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلها ثلاثة مجهولين اطلقوا أعيرة نارية تجاهه واستولوا منه على المبلغ وفروا هاربين.

كما تبين أن البلاغ الثانى اتهم فيه "حسين م.ع"، 61 سنة بالمعاش، ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة تجاهه محدثين إصابته فى القدمين واستولوا منه على 120 ألف جنيه، كان صرفهم من بنك مصر فرع 15 مايو حال استقلاله "توك توك". وفى البلاغ الثالث أفاد "أحمدرشاد.ع"، 52 سنة، فنى صيانة بحى شرق شبرا الخيمة، بأنه عقب صرف 60 ألف جنيه من بنك مصر فرع شبرا الخيمة وسيره بشارع أبو سعدة – المنشية الجديدة – دائرة القسم، استوقفه ثلاثة مجهولين يستقلون "توك توك" واستولوا منه على المبلغ تحت تهديد السلاح النارى وفروا هاربين.

تلقى قسم اول شبرا الخيمة اشارة باستقبال مستشفى ناصر العام "محمد رشاد.ع"- 39 سنة، مبيض محارة، - مصاب بطلق نارى فى الساق اليسرى وقرر أنه عقب قيامه بصرف 50 ألف جنيه من بنك مصر فرع 15 مايو بشبرا الخيمة واستقلاله توك توك من شارع أحمد عرابى فوجئ بدراجة نارية يستقلها ثلاثة مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية واطلق أحدهم أعيرة لإجباره على التوقف أصابته إحداها فى قدمه محاولين خطف الحقيبة التى بداخلها المبلغ إلا أنها تمزقت وسقط 20 ألف جنيه استولوا عليها ولاذوا بالفرار.

كما تلقى القسم اشارة باستقبال مستشفى ناصر العام "خليل إبراهيم.ع" - 56 سنة، بالمعاش - مصابًا بطلق فى الساق اليمنى أدى الى كسر مفتوح أعلى عظمة الساق، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بشارع أحمد عرابى مترجلا وبحوزته حقيبة جلدية تحوى 100 ألف جنيه متوجهًا إلى مسكنه، فوجئ بثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية اطلق أحدهم عيار من طبنجة بحوزته فاحدث إصابته وخطفوا لحقيبة من يده وفروا هاربين.

وبمناقشة المجنى عليهم أمام الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث القسم عن أوصاف الجناة والمركبة التى يستقلونها حال تنفيذهم الوقائع، وفحص مناطق الحوادث توصلاً لشهود رؤية تفيد فى تحديد شخصية الجناة وفحص الكاميرات داخل وخارج البنك وخط سير هروب الجناة. زمن خلال السير فى تنفيذ عناصر الخطة توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد الجناة وهم كل من "محمد.ا.ا"، 28 سنة، عاطل و"طارق.ا.ح"، 22 سنة مجند و"إسلام.م.ع"، 32 سنة، عاطل و"عزة.أ.ا"، 41 سنة ربة منزل.

وباستهدافهم القت قوة القبض على المتهمين الأول والثانى اثناء استقلال الأول دراجة نارية بدون لوحات معدنية واستقلال الثانى دراجة نارية بدون لوحات معدنية وطبنجة صوت وخزينة فارغة بمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تتبع المواطنين عقب خروجهم من البنك والاستيلاء على المبالغ منهم تحت تهديد الأسلحة النارية، حيث تتواجد المتهمة الأخيرة داخل البنك وتحدد الشخص المستهدف بسرقته.

وأضاف المتهمون أن الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول هى التى يستخدمونها فى ارتكابهم الوقائع والدراجة المضبوطة بحوزة المتهم الثانى من متحصلات السرقة، وبإرشاد المتهم الأول ضبطت القوة 10 آلاف جنيه وبإرشاد الثانى ضبطت 5375 جنيه و2 تى شيرت يستخدمهما المتهم أثناء ارتكاب الحوادث التقطت له بعض الصور عقب ارتكابه جريمة وهو يرتدى احدهما وأضافا أن باقى المبالغ المستولى عليها بحوزة المتهم الثالث الهارب.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة امر محمود يحيى وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى حبس المتهمين أربعة أيام وسرعة ضبط باقى المتهمين بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.