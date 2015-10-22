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النيابة تأمر بدفن جثة سائق انتحر لمروره بأزمة نفسية فى بولاق الدكرور

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النيابة تأمر بدفن جثة سائق انتحر لمروره بأزمة نفسية فى بولاق الدكرور النيابة تأمر بدفن جثة سائق انتحر لمروره بأزمة نفسية فى بولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بدفن جثة "أ.أ" سائق، والذى انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الخامس ببولاق، لمروره بأزمة نفسية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا بانتحار أحد الأشخاص ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن المنتحر يدعى "أ.أ"، سائق "توك توك"، متزوج، وأصيب فى الآونة الأخيرة بأزمة نفسية، بسبب خلافات مع زوجته، مما دفعه للقفز من الطابق الخامس فسقط مفارقًا الحياة نتيجة إصابته بنزيف داخلى وكسور متفرقة بأنحاء جسده، وتم إخطار اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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