مرور القاهرة يضبط 33 شخصا يفرضون إتاوات على السائقين ويحرر 29 محضر نصب

كثف رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، من حملاتهم المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والقبض على ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين وضبط المتهمين بأعمال النصب والسمسرة.

وألقى رجال مباحث مرور القاهرة القبض على 33 شخصًا يقومون بممارسة أعمال فرض السيطرة على المواقف وأعمال البلطجة على السائقين، كما تم ضبط 103 "منادى" سيارات غير مرخصة يتجول بشوارع العاصمة.

كما تم تحرير 29 محضرا لأعمال سمسرة و نصب على المواطنين بمحيط وحدات التراخيص، وقضية ممارسة أعمال بلطجة وفرض إتاوات على قائدى السيارات، و103 "منادى" سيارات، وتحرير 29 محضر نصب وسمسرة.

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