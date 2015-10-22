تجديد حبس سائق 15 يوما بتهمة قتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، تجديد حبس سائق تاكسي، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوج شقيقته بسلاح أبيض "مطواة " فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية بشبرا الخيمة.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد تلقيه بلاغا من "عبدالكريم س" 63 سنة عربجى بحدوث مشاجره بين نجله "أحمد" 31 سنة سائق توك توك وبين شقيق زوجته "تامر ح ب" 30 سائق تاكسى بسبب خلافات عائليه بينهما قام على أثرها الأخير بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته بجرح طعنى بالفخذ الأيمن، وتم تحويله لمعهد ناصر بالقاهره، وعقب خروجه من المستشفى وتواجده بالمنزل توفى متأثراً بتلك الإصابة، واتهم شقيق زوجته بالتسبب فى ذلك، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتمكن النقيب عبد العليم إقبال معاون مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعى براحة اليد اليسرى وآخر بالوجه من الناحيه اليسري، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25622 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد عبد الرحمن رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس المتهم 4 أيام بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.