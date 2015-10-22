"تموين سوهاج" تضبط "لحوم وجبن" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز طما

قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 34 كيلو لحوما مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد المحلات بمركز طما، وكذلك ضبط 58 كيلو جبنة منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم أيضا ضبط صاحب مخبز لتلاعبه فى ماكينة الصرف الخاصة بالخبز واستولى على 14 ألف رغيف خبز لصالحه وتبين أنه يدعى "سعيد م" وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق .

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