ضبط المتهم بالشذوذ وتسهيل دعارة الساقطات لرجال الأعمال فى الإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط أشهر قواد بالإسكندرية يقوم بممارسة الشذوذ الجنسى و يسهل الدعارة للفتيات فى نفس الوقت .

كانت معلومات وصلت للواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية و اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى ، تفيد قيام أحد الأشخاص بالتواجد بشكل مثير للريبة فى عدد من المقاهى والكافيهات ،وبرفقته عدد من الرجال العرب وعدد من الفتيات الساقطات، ويقوم بالحديث بصوت عالٍ بألفاظ خادشة للحياء .

وتبين أن المتهم شاذ جنسياً ويقوم بتسهيل دعارة الفتيات الساقطات وتقديمهن إلى راغبى المتعة الحرام ، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تم ضبط المتهم وبصحبته ر,م و أحد زبائنه، أثناء تواجده فى إحدى الشقق الخاصة به بمنطقة سان ستيفانو وبحوزته مبالغ مالية وهاتف محمول عليه رسائل خاصة بينه وبين عدد من عملائه المعروفين وكذلك مقاطع فيديو خاصة به .