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النيابة تقرر حبس "جزار" بلبيس المتهم بذبح زوجين

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النيابة تقرر حبس "جزار" بلبيس المتهم بذبح زوجين النيابة تقرر حبس "جزار" بلبيس المتهم بذبح زوجين
قررت نيابة بلبيس بالشرقية، مساء اليوم ، برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الجزار المتهم بذبح زوجين بمنزلهما فى بلبيس.

وتمكن فريق البحث الجنائي الذي قاده العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب ، وضم كل من الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه النقباء لطفي عبد العال وعمر جمال وأحمد حمدي من كشف غموض الواقعة، حيث تمكن فريق البحث من وضع خطة تضمنت ملاحقة وفحص المترديين علي المنزل وتبين أن المتهم يدعي " يحي أ ع م الا" 21 سنة جزار وشهرته "محمود الأهواني "مقيم مدينة بلبيس أحد أقارب المجني عليهما، حيث قام بذبح الزوجين بطريقة بشعة، وقام بسرقة هاتف محمول وحلق ذهب ومبلغ مالي 2000 جنيه وأرشد عن المضبوطات وتبين تطابق بصمات المتهم مع البصمات الموجود علي دولاب المجني عليهما أثناء قيامه بالتفتيش لسرقة أي مبالغ مالية.

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مصر 365