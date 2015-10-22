تجديد حبس مسجل خطر وعاطل قتلا حداد لخلاف على ثمن المخدرات بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها حبس مسجل خطر وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما و3 هاربين بقتل حداد بالرصاص بسبب خلاف على 500 جنيه ثمن كمية من المخدرات اشتراها منهم وحيازة كمية من الأسلحة الآلية والخرطوش.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالعثور على جثة "ياسر.ا.ا" - 35 سنة – "حداد " سبق اتهامة فى 6 قضايا (حيازة سلاح نارى – ضرب – تبديد) آخرهم برقم 37 جنايات مركز بنها لسنة 2010 - مصاب بطلق نارى وبحوزته هاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة) وعدد من الأقراص المخدرة.

أكدت تحريات الرائد أسامة ندا رئيس مباحث مركز شرطة بنها أن المتهمين هم كل من " أحمد. ع. م" وشهرته (ترش)- 25 سنة- عاطل" وحمادة ع. ع. "وشهرته ( شاورما ) 29 سنه عاطل و"علام ف. ع. "31 سنه عاطل و"يحيي م. ح." وشهرته (العصير) 35 سنه وانهم كونوا تشكيلا عصابياً تخصص في السرقات بالإكراه واستهداف تجار المواد المخدرة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مواد مخدرة ومتحصلات البيع تحت تهديد الأسلحة النارية.

باستهداف المتهمين تمكن النقباء أحمد ربيع ويوسف شعيب وإسماعيل خطاب معاونو مباحث مركز بنها من القبض علي المتهم الأول واعترف أنه كان شريكا لكل من "حمادة.ع.ع" وشهرته (شاورما) 29 سنة عاطل و"علام.ف.ع"31 سنه عاطل و"يحيى.م.ح" وشهرته (العصير) 35 سنة فى جريمة القتل وأن المجنى عليه حصل من المتهم الثانى على كمية من المواد المخدرة لبيعها ولم يسدد من ثمنها 500 جنيه.

وتهرب منه فتوجهوا إليه وطالبوه بالمبلغ فحاول الفرار فقام المتهم الثالث بإطلاق الرصاص عليه فلقي مصرعه واستولى على هاتفه المحمول وألقوه بالمصرف وتركوه وفروا هاربين.

اضاف المتهم الأول في اعترافاته أنهم يخفون الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة لدى "عبيد.م.ع" 40 سنه عاطل وتم ضبطه وبحوزته بندقيتين آليتين و3 خزينة و83 طلقة من ذات العيار و3 بنادق خرطوش و50 جرام حشيش واعترف أن المتهمين أخفوا هذه المضبوطات عنده.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7653 إدارى مركز بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمر إسلام شريف رئيس نيابة مركز شرطة بنها بحبسهما أربعة أيام وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.