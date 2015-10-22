احتواء بقعة زيت فى ترعة شربين بسبب انقلاب سيارة البنزين أمام قرية الحطبة

كلف محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، لجنة من جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة للقيام بسرعة التعامل مع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار والبنزين أمام قرية الحطبة على جانب ترعة الساحل العليا والسيارة تحمل رقم (5418 ط د ر) ومقطورة رقم (18) دمياط ملك بلال رضا محمد مؤمن قيادة أحمد حامد محمد وقد وجه المحافظ لأجهزة المطافئ والإسعاف والحماية المدنية بالانتقال إلى موقع الحادث وتم رفع السيارة من على جانب الطريق وتحريكها بعيدا عن الطريق السريع باستخدام ونش الوحدة المحلية بمركز ومدينة شربين.

وقامت لجنة شئون البيئة بالتعامل مع كميات البنزين والسولار التى سقطت بمقدار متر مكعب في مياه الترعة بالتعامل مع البقعة المشار اليها ومحاصرتها واتخاذ الإجراءات الوقائية حيالها.. وجارى حاليا تنظيف المنطقة وإزالة أثار الحادث لتعود الأمور إلى طبيعتها وتنتظم الحركة المرورية على الطريق.