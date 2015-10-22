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طالبة بالشرقية تحرر محضرا ضد مدرس تعدى عليها بالضرب والسب

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طالبة بالشرقية تحرر محضرا ضد مدرس تعدى عليها بالضرب والسب طالبة بالشرقية تحرر محضرا ضد مدرس تعدى عليها بالضرب والسب

>تقدمت طالبة بالمدرسة الثانوية الزراعية، بإدارة منيا القمح بالشرقية، ببلاغ ضد مدرس تعدى عليها بالضرب بالعصا وسبها بألفاظ نابية، ودخلت الطالبة في حالة انهيار .

وقالت الفتاه" ه. ع" 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، في المحضر الذي حمل رقم 54520 جنح منيا القمح لسنة 2015: «إن المدرس "ح"، عند سؤاله لطلبة الفصل أثناء ذهابهم بساحة المدرسة قائلًا: "انتوا رايحين فين .. ردت الطالبة: "عندنا حصة ألعاب ورايحين الفناء لممارسة نشاطنا" فقام بضربها بالعصا على جسدها قائلًا: "اشمعنا انتي اللي رديتي" ..لتجاوب الفتاة: "حضرتك اللي سألت، وأنا برد"، ليواصل الضرب على ذراعها.

واستكملت الفتاة في المحضر: عند ذهابها لمدير المدرسة لشكواه فقاطعها المدرس وقام بالشد من ذراعها قائلًا: "إنتي راحة تشتكيني للمدير .. ابقي قابليني هيعملي ايه هيفصلني وإيه يعني".

وطالبت وزير التربية والتعليم بالتدخل بأخذ حقها، ومعاقبة المدرس، الذي أهانها أمام الطالبات بدون سبب، موضحةً بأنها لن تستكمل تعليمها إلا بعد استرداد حقها.

تم تحرير المحضر اللازم أمام النقيب محمد فؤاد معاون المباحث برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث، وطلب تقرير طب شرعي للطالبة.

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مصر 365