القبض على 7 أشخاص تشاجروا أثناء تنفيذ قرار إزالة بقرية فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بالشرقية، من ضبط 7 أشخاص من قرية السناجرة لتعدى كل منهم على الآخر أثناء تنفيذ قوة من الشرطة قرار إزالة.

وتبين من خلال التحقيقات أثناء قيام قوة من مركز شرطة أبوحماد مدعومة بقوات من الأمن المركزى، تنفيذ قرار إزالة مبنى مقام من قبل عائلتين بقرية السناجرة، وأثناء التنفيذ قامت العائلتان بالتشاجر سويا، وقيام طرف بحرق سيارة الطرف الآخر، وقيام الطرف الثانى بقطع إصبع أحد الأشخاص من الطرف الأول ، وتمكنت الشرطة من ضبط 6 من الطرف الأول وشخص من الطرف الثانى وتم تحرير محضر بالواقعة.