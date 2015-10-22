وزير الأوقاف يختار 34 مفتشًا ورئيس قسم ومدير إدارة بأسيوط

أكد الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، حرص الوزارة على تنظيم صفوفها داخليا، والعمل على تصعيد القيادات الشبابية لتتولى قمة العمل الدعوى والإدارى بمختلف مديريات الوزارة.

وأوضح "العجمى" أنه أسفر اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بالمرشحين للعمل القيادي والإداري من أبناء محافظة أسيوط، عن عدة قرارات منها تسكين خمسة مفتشين على درجة مفتش ثان ، وهم : أحمد على عبد العال هريدي، وناصر محمد السيد على ،وشريف عبد العظيم عبد الجواد ،وصلاح عبد الله عبد الواحد،و حمادة بكر عبد النعيم ".

كما وافق وزير الأوقاف علي تسكين أربعة رؤساء أقسام ، وهم :"محمد أحمد محمد عيسى ،وعبد الباقي عبد الغنى محمد ،وحمدي أحمد عبد اللاه أحمد ،و أشرف سمير شحاته جاد" ، بالإضافة إلي استمرار ندب جمعة سليم عبد الله سليمان مديرًا لإدارة أوقاف القوصية شرق بمديرية أوقاف أسيوط .

ووافق وزير الأوقاف على ندب أربعة وعشرين إمامًا للعمل على درجة مفتش ثان لمدة ستة أشهر ، مع تثبيت وتسكين من تثبت كفاءته وصلاحيته منهم بناء على تقرير مدير المديرية، وهم :" عاصم عيد أحمد حسين،وأحمد خطيب محمد إمام،وجمال على محمد سعيد،و أحمد فواز محمود سيد ،وممدوح أبو عاشور محمود عبد القادر ،و إسماعيل محمد إسماعيل محمد ،وعلى عبد الهادي على محمد ،و شعراوي محمد شعبان يونس ،وكمال محمد أبوزيد صالح ،وأبو بكر سليمان عبد المجيد،وأحمد سيد أحمد على ،وسيد حمدي عبد الرحيم محمد ،و منصور سيد حسن جاد الله ،وإبراهيم عبد الحميد إبراهيم فرغلي ،وحماده فوزى عبد المعتمد زيان ،وأحمد محمد عبد النعيم فراج ،وأسامة عبد الفتاح محمود عبد الجليل ،وزين العابدين محمد أحمد ،ومحمد جلال أحمد فراج ،ومحمد تمام على محمد ،وعبد المحسن كمال تهامي فرغلي ،ومحمد جمعه مصطفى محمد،وعبد اللاه سيد متولى عيسى ،وعبد الرحمن محمود كامل عطيه".