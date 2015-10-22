بالصور.. 5 شوادر لبيع الخضار والفاكهة بسعر مخفض لمحاربة الغلاء فى بنها

وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لإقامة شوادر لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة قياسا بسعر السوق الخارجى دعما لحاجات المواطنين لتكون الأسعار فى متناول البسطاء...

وأقامت مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خمس شوادر بمدينة بنها فى مناطق (محطة السكة الحديد- المنشية- أمام جمعية الشبان المسلمين ) بالتنسيق مع تجار الجملة لتقديم السلع الغذائية بأسعار الجملة للمساعدة في محاربة الغلاء وستستمر هذه الشوادر فى تقديم السلع لحين استقرار أسعار الخضروات والفواكه بالمحافظة.



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