بالصور.. 5 شوادر لبيع الخضار والفاكهة بسعر مخفض لمحاربة الغلاء فى بنها

وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لإقامة شوادر لبيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة قياسا بسعر السوق الخارجى دعما لحاجات المواطنين لتكون الأسعار فى متناول البسطاء...إعلان - Ads إعلان - Ads
وأقامت مديرية الأمن بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خمس شوادر بمدينة بنها فى مناطق (محطة السكة الحديد- المنشية- أمام جمعية الشبان المسلمين ) بالتنسيق مع تجار الجملة لتقديم السلع الغذائية بأسعار الجملة للمساعدة في محاربة الغلاء وستستمر هذه الشوادر فى تقديم السلع لحين استقرار أسعار الخضروات والفواكه بالمحافظة.
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