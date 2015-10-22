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مجلس جامعة دمياط يناقش عقد اتفاقية مع جامعة صينية

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مجلس جامعة دمياط يناقش عقد اتفاقية مع جامعة صينية مجلس جامعة دمياط يناقش عقد اتفاقية مع جامعة صينية
انعقد اليوم الخميس، بإدارة جامعة دمياط مجلس العمداء برئاسة الدكتور رمضان الطنطاوى – رئيس الجامعة وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات الهامة، ويأتى أهمها: "الموافقة على استحداث وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة"، وذلك كى يكون نقطة اتصال ببنك المعامل والأجهزة العلمية للجامعات المصرية.

كما عرض الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ملخصا عن زيارته لجامعة Dalian Polytechnic University بدولة الصين، ومقترحا بعقد اتفاقية مع الجامعة الصينية، والتى قد تعود بالنفع على العملية التعليمية والتصنيف الدولى لجامعة دمياط.

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