بالصور .. افتتاح مركز إعلام فى بئر العبد بشمال سيناء

شهدت شمال سيناء اليوم افتتاح مركز إعلام بئر العبد والذى حمل رقم 66 هى جملة مراكز إعلام موزعة على مستوى الجمهورية.

وافتتح المركز اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والسفير صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وشارك فى مراسم الافتتاح اللواء هشام عبدالخالق رئيس قطاع الخدمات المركزية، وعلى النوهيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور ناجى الشهابى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، والمهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد ولفيف من القيادات الشعبية.

وقالت حنان معيقل مدير المجمع ، إنه يضم 3 طوابق، تحتوى على قاعة مؤتمرات وقاعة استقبال كبار الزوار، وقاعة نادى المشاهدة الخاصة بالشباب مافوق 16 سنة، ونادى الطفل، ونادى التكنولوجيا، وقاعة المعلومات والتواصل الاجتماعى والندوات عن طريق الإنترنت، ومكاتب إدارية، واستراحات مجهزة على أعلى مستوى.

وتفقد محافظ شمال سيناء ورئيس هيئة الاستعلامات مقر المركز ثم عقد اجتماع بقاعة الاحتفالات خلاله وجهت قيادات هيئة الاستعلامات الشكر لأهالى سيناء على حمايتهم مقراتها خلال فترات أحداث سيناء.

>وأعلن اللواء على النويهى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ارتفاع عدد مراكز الإعلام على مستوى الجمهورية إلى 66 مركزا بعد افتتاح مركز إعلام بئر العبد اليوم، لافتا إلى أن مركز إعلام بئر العبد بدأ بجهود بذلها نواب شمال سيناء عام 2005، للمطالبة بإنشائه، إلا أنه بدأ العمل عام 2010 وانتهى 2011، وطوال هذه الفتره قام أبناء القبائل بحماية المركز.

من جانبه، أوضح السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه سيتم دعم مركز إعلام بئر العبد بتجهيزات إضافية، ووجه السفير تحية للعاملين فى مركزى إعلام رفح والعريش، لدورهم وعملهم فى ظل الظروف الصعبة بمناطقهم. ومن جانبه قدم اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الشكر لهيئة الاستعلامات على إنشاء الفرع الجديد، وأعرب عن أمله أن يكون إضافة ومنبر بناء لمواجهة كل فكر هدام.

واختتم حفل الافتتتاح بتقديم محافظ شمال سيناء درع المحافظة لرئيس هيئة الاستعلامات الذى بدوره اهدى الدرع لمحافظ الاقليم .

كما شارك 4 من مرشحى مجلس النواب بدائرة بئر العبد بشمال سيناء فى حفل افتتاح مركز اعلام بئر العبد اليوم وجميعهم مستقلين وهم اللواء عبدالله سالم ، ورمضان سرحان من قبيلة البياضية، وحسن عبدالحميد ، وعبدالعال ابو السعود من قبيلة الاخارسة.

>واصطحب اللواء عبدالله سالم ورمضان سرحان عددا من مؤيديهم وجلسوا على الكراسى الامامية بقاعة الاحتفالات فى حين جلس المرشح حسن عبدالحميد فى اخر الصفوف وسط الشباب الذين استقبلوه ، وحرص عبدالعال ابو السعود على الحصول على التقدم للمسئولين بشكاوى باسم الاهالى لحلها .

>وكانت مدينة بئر العبد قد شهدت حفل افتتاح مركز اعلام بئر العبد والذى حمل رقم 66 هى جملة مراكز اعلام موزعة على مستوى الجمهورية ، وافتتح المركز اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والسفير صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وشارك فى مراسم الافتتاح اللواء هشام عبدالخالق رئيس قطاع الخدمات المركزية، وعلى النوهيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور ناجى الشهابى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، والمهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد ولفيف من القيادات الشعبية.

>يذكر ان مرشحي دائرة بئر العبد يتنافسون على مقعد برلمانى واحد و هم : سليمان الزملوط مستقل ، رمضان السرحان مستقل، المهندس سامى الهوارى، حزب المؤتمر ، المهندس حسن خضر، الإصلاح والتنمية، وحسن عبد الحميد رضا ، مستقل ، واللواء عبدالله سالم ، مستقل، و عبد المقصود محمد سلامة ،مستقل، سليمان محمد سعيد ،مستقل، فرج موسى ،مستقل، ومحمد نصار إبراهيم ،مستقل، عبدالعال ابو السعود ، مستقل.



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