كلام المواليد مع بعضهم.. هل تفهمينه؟

هل تعلمين ان مولودك يفضل الاستماع الى أصوات مواليد آخرين أكثر من الاستماع الى صوتك؟ هذه حقيقة وفقاً لدراسة كندية نشرت في "صحيفة العلوم التنموية" تفيد بأن المواليد يصغون لمدة تصل إلى 40% أطول للمواليد الاخرين مقارنة بإصغائهم الى الكبار! في هذه الدراسة وجد أن المواليد عند سماعهم لأصوات مواليد آخرين، بدؤوا بالتفاعل، فبعضهم ابتسم والبعض الآخر التفت برأسه أو حرك فمه. لذا اعتبر المختصون أن المواليد يفضلون أصوات بعضهم لأنها تساعدهم على تعلم الكلام والبحث.

وبناء على هذه الدراسة ولتطوير قدرات مولودك على الكلام إليك هذه النصائح عن كيفية التحدث مع مولودك:

- المواليد ما دون عمر الستة أشهر يفضلون الاستماع إلى أصوات المواليد الاخرين، لذا أصدري أصواتا مشابهة مثل " كَكَكَا"، " بررررر"، "دادادا"

- عند التحدث مع مولودك حاولي ان تبالغي في تعبيرك، فمثلا عندما ينهض في الصباح، قولي لي: "صباح الخيييير"

أو عندما تحمميه، قولي له " نعييييييييما". المواليد يحبون التطويل في الكلمات فهي تساعدهم على التركيز.

- لا تدعي أي فرصة تمر من دون التحدث مع مولودك، فاستماعه الى هذه الأصوات باستمرار تعتبر جزء مهم لتطوير قدراته الكلامية.

- تذكري أنك عندما تتحدثين مع مولودك بنبرة صوت أعلى بقليل من نبرتك وبأسلوب مشابه لأسلوب المواليد فأنك تجهزيه لاستخدام صوته في المرحلة القادمة.

- نحن الكبار نستخدم اللغة للتواصل، ولكن المواليد عندما يبدؤون بإصدار أصوات للكلام، فهم غالباً ما يريدون الاكتشاف أكثر من التواصل.

- المولود يتحدث أكثر عندما يكون وحيداً وبدون مقاطعة، لذا تجنبي الاقتراب منه أو النظر إليه والتحدث معه كي لا يتوقف.

- ليتعلم المولود الكلام فعليه قضاء وقت طويل بتحريك فمه وإطلاق الأصوات محاولاً الكلام كي يفهم الصوت الذي يصدره ويتدرب عليه ليساعده على تشكيل الكلمات في المرحلة القادمة.