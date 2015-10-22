ميسي يرد على أنباء رغبته بالرحيل عن برشلونة.. ويؤكد: لا أتنافس مع رونالدو

(إفي): قال نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، في مقابلة تنشرها اليوم صفحة (ياهو سبورت) إنه لا يتنافس مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، وإنه لا يهتم سوى بمصلحة ناديه.

وقال ميسي في المقابلة:"هذه الأشياء يرددها البعض، ولكني لا أتنافس مع رونالدو، أعتقد أنه أيضا يفكر بنفس الطريقة، أنا أهتم فقط بمصلحة فريقي ولهذا أعمل".

وعن إصابته بتمزق في الرباط الداخلي الجانبي للركبة اليسرى في العاشر من سبتمبر الماضي أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني، والتي ينتظر أن يتعافى منها في النصف الثاني من الشهر القادم، قال:"شعرت أن الإصابة لن تكون بسيطة، وأنها أكثر من مجرد احتكاك بسيط، ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكاني فعله هو محاولة التعافي بأفضل شكل، فالأهم بالنسبة لي أن أتعافى بنسبة 100%".

وأضاف"أشعر بالحماسة، ولدي رغبة في مواصلة التعافي بشكل مُرضٍ. فأسوأ ما يمكن أن يشعر به الرياضي هو أن يكون مصابا. اعتقد أنني لم أتأثر سلبا بهذه الإصابة وأتكيف مع الواقع".

وأشار"حالتي تتقدم يوما بعد يوم، دون تحديد أهداف معينة. فدائما ما أقول لا أضع يوما محددا للتعافي لأن الأمر لا يعتمد علي، فأنا أتمنى كثيرا العودة للعب غدا، ولكن الأطباء لن يتركونني أقوم بالأمر. عندما يقولون لي إنني سليم تماما ستكون هذه لحظة عودتي للملاعب".

وعاد ميسي، المرشح الأقوى للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة في مسيرته بعد فوزه بالثلاثية التاريخية مع فريقه الموسم الماضي، ليؤكد شعوره "بالراحة الشديدة" في برشلونة، مستبعدا امكانية اللعب في أي دوري آخر بالمستقبل.

وقال:"لا أريد استباق الأحداث. أعيش فقط اللحظات الحالية، وأنا الآن في برشلونة وفي الدوري الإسباني، المكان الذي كونت فيه حياتي وأعيش فيه بشكل جيد".

وخلال المقابلة أيضا، أكد ميسي على أنه "لا يلوم" وسائل الإعلام الأرجنتينية، نافيا أن تكون علاقته بالمنتخب الوطني "تمر بفترات حب وكره".