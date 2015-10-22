مصر للطيران تنقل وفد إعلامي صيني لزيارة لمصر تنشيطًا لحركة السياحة ‎

قامت شركة مصر للطيران بنقل وفد إعلامي صيني يضم 15 إعلاميًا من كبرى المؤسسات الإعلامية الصينية المتخصصة في السياحة، وذلك على متن رحلتها رقم 956 القادمة من بكين اليوم، في اطار الدور الذي تقوم به الشركة الوطنية في تشجيع حركة السياحة الوافدة لمصر خاصة من دول الشرق الأقصي .

> صرح بذلك الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأوضح النحاس أن الشركة كناقل رسمي لهذه الزيارة، التي ستستمر حتي أول من نوفمبر القادم، قامت بتسهيل كافة اجراءات السفر والوصول للوفد الإعلامي، من بكين للقاهرة وبعض المدن السياحية المصرية، التي سيقوم الوفد بزيارتها خلال جولته لأسوان ومرسى علم وقناة السويس، وذلك حتى يتسنى للوفد التعرف على مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها مصر، و نقل تلك الصورة إلى الشعب الصيني من خلال وسائل الإعلام المختلفة من صحف و مجلات واذاعة ومواقع إليكترونية.

وأضاف النحاس أن هذه الزيارة تمت من خلال التنسيق المشترك بين المكتب الإقليمي لمصر للطيران ببكين و مكتب هيئة تنشيط السياحة المصري، و تهدف هذه الزيارة إلى دعم العلاقات بين مصر والصين فضلًا عن اسهامها في تنشيط حركة السفر بين الجانبين.

و من جانبهم أعرب إعلاميو الوفد عن امتنانهم وسعادتهم بالسفر على مصر للطيران وبحفاوة وحسن الترحيب الذي استقبلهم به العاملين بمكتب بكين وعلى رأسهم مدير المكتب أحمد عزيز، وتعاونهم مع الوفد في سرعة إنهاء اجراءات سفرهم وتوفير كافة سبل الراحة الخاصة بهم، كما أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم من قبل الشركة وما وصلت إليه من تطور في الأسطول ودرجة الراحة والرفاهية المتوفرة على الطائرات.

يذكر أن مصر للطيران كانت قد نقلت بعثة المنتخب الصيني لتنس الطاولة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عمان على متن رحلتها يوم السبت الماضي لمشاركة المنتخب الصيني في بطولة آسيا لتنس الطاولة 2015، حيث ضمت بعثة المنتخب نحو 11 لاعبًا بالإضافة إلى الجهاز الفني، حيث قام فريق محطة مصرللطيران ببكين برئاسة حسين محمود باستقبال البعثة في المطار وإنهاء اجراءات سفرها، و منحهم هدايا تذكارية من الشركة تشجيعًا لهم.