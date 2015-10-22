مدرس يعتدي على طالبة ثانوي.. والفتاة: لن استكمل تعليمي إلا بعد استرداد حقي

تقدمت طالبة بالثانوية الزراعية ببلاغ ضد مدرس تعدى عليها بالضرب بالعصا وسبها بألفاظ نابية مما أدى إلى اصابة الطالبة بشلل جزئي في الزراع وإحداث علامات بجسدها ودخلت الطالبة في حالة انهيار .

وقالت الفتاه ه. ع، 17 سنه، طالبة بالصف الثالث الثانوي، في المحضر الذي حمل رقم 54520 جنح منيا القمح لسنة 2015: إن المدرس يدعى حسن، عند سؤالة لطلبة الفصل أثناء ذهابهم بساحة المدرسة قائلًا: “انتوا رايحين فين .. ردت الطالبة: ”عندنا حصة ألعاب ورايحين الفناء لممارسة نشاطنا” فقام بضربها بالعصا على جسدها قائلًا: “اشمعنا انتي اللي رديتي” ..لتجاوب الفتاة: “حضرتك اللي سألت، وأنا برد”، ليواصل الضرب على ذراعها، وعندما طلبت منه الكف عن الضرب، واستفسارها عن سببه، لم يكترث بكلامها، وضربها على رأسها فبكت الطالبة وقال لها “غوري”.

واستكملت الفتاة في المحضر: عند ذهابها لمدير المدرسة لشكواه فقاطعها المدرس وقام بالشد من ذراعها قائلًا: “إنتي راحة تشتكيني للمدير .. ابقي قابليني هيعملي ايه هيفصلني وإيه يعني”.

وطالبت وزير التربية والتعليم بالتدخل بأخذ حقها، ومعاقبة المدرس، الذي أهانها أمام الطالبات بدون سبب، موضحةً بأنها لن تستكمل تعليمها إلا بعد استرداد حقها.