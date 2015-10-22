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إحباط محاولة 5 سودانيين الهجرة غير شرعية إلى إيطاليا من البحيرة

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إحباط محاولة 5 سودانيين الهجرة غير شرعية إلى إيطاليا من البحيرة إحباط محاولة 5 سودانيين الهجرة غير شرعية إلى إيطاليا من البحيرة

أرشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية بأبو قير محاولة خمسة سودانيين الهجرة بصورة غير شرعية إلى إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط من مدينة (إدكو) بمحافظة البحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 5 سودانيين وفقًا لما نقلته “أ ش أ” حال تواجدهم بناحية شاطئ إدكو تمهيدا لاستقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبمناقشتهم أقروا بأن القائم على تسفيرهم (ك.م.ح.) المقيم بإدكو، حصل على مبلغ 2200 دولار لكل منهم ، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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