فوز عادل إمام بلقب أفضل ممثل جماهيري في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فوز زعيم الكوميديا المصري عادل إمام بجائزة أفضل ممثل جماهيري في استفتاء مجلة "سيدتي" و"سيدتي نت" الرمضاني الدرامي الأوسع عربياً لعام 2015 لم يفاجئنا. فرغم اختلاف النقاد والمتابعين لأدائه الذي يتكرر من عمل لآخر بنمطية واحدة كما يتهمه بعض النقاد، إلا أن الجميع متفق على أنه الممثل المصري الأول منذ عقود ومازال المتربع على قمة الكوميديا المصرية بعد رحيل زملائه الكوميديين وبالأخص صديقه المقرّب سعيد صالح،وتراجع نجومية وحضور زملائه الكبار: محمود ياسين وحسين فهمي، وعدم قدرتهما على الحفاظ على وهج نجوميتهما في أعمالهما الأخيرة لقبولهما الدور الثاني السنيد بعد أن كانت الأعمال من بطولتهما الأولى قبل سنوات.

وتوج نجاح عادل إمام أيضاً بحصول مسلسله الكوميدي "أستاذ ورئيس قسم" على جائزتيّ: أفضل مسلسل جماهيري وجائزة أفضل مسلسل درامي مصري الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2015 على شاشة قناة mbc1 وقنوات عربية أخرى، ليصمت كل الأصوات المطالبة عادل إمام بالإعتزال لتقدمه بالسن.

فنجاحه بشخصية أستاذ الجامعة اليساري الدكتور فوزي جمعة في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" من تأليف كاتبه الخصوصي يوسف معاطي، وإخراج: وائل إحسان كوميدياً واجتماعياً رغم وجود عناصر درامية متشابهة سبق وجودها في أفلامه ومسلسلاته السابقة، إلا أنه بإتقانه لهذه الشخصية أثبت إنه ما زال فناناً شاباً بعطائه. ومازال قادراً على إسعاد الملايين وإضحاكهم بسهولة مستعصية على غيره من نجوم الكوميديا الشباب باستثناء أحمد حلمي.

فوز عادل إمام ومسلسله "أستاذ ورئيس قسم" بالجوائز الثلاث: أفضل ممثل جماهيري، وأفضل مسلسل جماهيري ، وأفضل مسلسل درامي مصري في استفتاء "سيدتي " لعام 2015 ، يؤكد مما لا شك فيه أن عادل إمام مازال زعيم الكوميديا العربي الأول القادر على جمع ملايين المشاهدين على عمل واحد، وقناة واحدة، وهذه ميزة لا بد وأن كثيرين يحسدونه عليها وبالأخص السياسيين العرب الذين هم بالطبع أقل جماهيرية وجاذبية من زعيم الكوميديا عادل إمام.

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