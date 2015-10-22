Lady Gaga وخطيبها يفضّلان المغرب مكاناً للزواج

بعد الانسجام الكامل الذي شهدناه بين الممثل الأمريكي Taylor Kinney، وخطيبته المغنية الأمريكية Lady Gaga، خلال حضورهما افتتاح العرض الأوّل لفيمله الجديد، Rock The Kasbah في نيويورك. وبما أنّ تصريحات واضحة قام بإطلاقها كلّ من النجمين في موضوع علاقتهما الجدّية، يبدو أنّنا سنشهد حفل زفاف كبيراً وقريباً.. لكن أين سيكون مكانه ؟

في حديثٍ له لصحيفة الـHuffington Post ، تطرّق Kinney إلى بدء التحضيرات لإقامة حفل زفافهما، من دون الإفصاح عن موعده ، مشيراً إلى أنّه من الصعب التخطيط لحفل الزفاف في وقت يمتلئ فيه جدول كلّ من العروسين. ليس هذا فحسب، فقد أعرب Kinney ، مازحاً ربما، أنّه وGaga، التي انتشرت في الآونة الأخيرة شائعة حملها، يتمنّيان أن ينجبا عدداً كبيراً من الأولاد، ليشكّلا فريق كرة قدم.

وأعلن مقرّبون من خطيب النجمة، Kinney، أنّ الثنائي، الذي انتشر خبر انفصالهما سابقاً، يدرسان فعلا إقامة زفافهما في حفلٍ ضخم في المغرب، إذ أنّهما أعجبا بالبلد وبطبيعته، واعتبراه بلداً أسطورياً يليق بأن يُقام فيه زفافهما. والاحتمال أن يكون الحفل على أحد الشواطئ المغربية التي اكتشفها Kinney خلال وجوده هناك لتصوير أحد أعماله السينمائية، ولكنّه ما زال يترك الخيار لخطيبته التي هي في إطار التحضيرات الأخيرة لمجموعة من النشاطات الفنية.

يُذكر أن Gaga تمنّت، في حديث سابق لها في العام 2013، أن تُنجب الكثير من الأولاد في العائلة! وكانت المغنيّة، التي لطالما كانت مثيرة للجدل بالنسبة إلى إطلالاتها، قد عمدت في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد إعلان خطوبتها، إلى التراجع عن هذه الإطلالات الصادمة، ربما حرصاً منها على إرضاء عريسها الغيور.

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