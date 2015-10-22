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لمى إبراهيم للراحلة رندة المرعشلي: أوصيتنا بألا نخاف وكنت أعلم أنك تتألمين

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لمى إبراهيم للراحلة رندة المرعشلي: أوصيتنا بألا نخاف وكنت أعلم أنك تتألمين لمى إبراهيم للراحلة رندة المرعشلي: أوصيتنا بألا نخاف وكنت أعلم أنك تتألمين

الخميس 22-10-2015 15:18

كتبت الفنانة لمى ابراهيم على صفحتها الخاصة على الفايسبوك، نعياً لصديقتها رندة المرعشلي، قالت فيه إنّ رندة كانت حريصة على طمأنتها وطمأنة زوجها على صحتها، وأنها كانت دائماً تقول لهما "لا تخافا".
وقالت لمى التي رافقت صديقتها في أيامها الأخيرة ولم تتركها، إنّ رندة كانت تتألم من الأبر وأنها اليوم ترتاح في مكان لا ألم فيه.
وقد جاء في كلمة لمى: "دبلت الوردة وراحت الوردة عالسما، من ١٥ يوم لمبارح مارح انسى بعمري التفاصيل والذكريات اليومية يللي صارت، كانت رندة كل ماتغمض عينها لترتاح بدون ماتغفى تطلع فيا اتفقدا تقوم تحس عليي تقلي (لا تخافي) قلا اوك وتضل تقلو لنورس لاتخاف".
وتابعت "اليوم رندة نايمة بغرفة باردة شوي، اليوم انا قلتلا لا تخافي الملايكة رح تدفي روحك بالنور ياحبيبتي لاتخافي ولادك الزغار بعيوننا ........ رندة خلص ياحبيبتي مابقا في وجع ارتاحي ماعاد توجعك الابرة الغليظة تبع الوريد _ هنيك مافي وجع ولا آخ هنيك بتنامي منيح بهدوء وبسلام لاتخافي بأمان الله يا حبيبتي".

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