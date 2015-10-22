بالصور: تشييع الفنانة رندة مرعشلي وأولادها يبكونها بحرقة

شيعت منذ قليل الفنانة السورية رندة مرعشلي التي توفيت أمس بعد معاناتها مع مرض السرطان. وتمّ نقل جثمانها من مستشفى الطلياني في دمشق إلى مسقط رأسها في وادي العيون في حمص. وقد شارك في الجنازة عدد من الفنانين السوريين الذين بدت عليهم علامات الحزن والتأثر. وكانوا يواسون زوجها نورس عبود وأولادها الذين بكوها بحرقة ووجع.

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