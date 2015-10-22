سر الطبخة.. ليه الصينيين واليابانيين بياكلوا رز كتير وما بيتخنوش

يتميز كل شعب بقائمة طعامه المختلفة وطريقة طهيه للأطعمة فكل بلد تتناول وتهتم ببعض الأطعمة دون الأخرى، وهذه الأطعمة تتميز بطعمها وفوائدها التى لاتحصى نتيجة لتناولها بشكل صحى، وقد تؤثر طريقة طهى الطعام فى فوائده وقد تحولها لأضرار فيختلف تأثيرها من شعب لآخر طبقا لطريقة إعدادها.

ومن أكثر الأمور التى تلفت النظر اعتماد شعوب شرق آسيا كاليابان والصين وماليزيا على تناول الأرز بصورة كبيرة ورغم ذلك نلاحظ أنهم يتمتعون بالرشاقة ولا يعانون من الوزن الزائد والسمنة، وذلك عكس ما يحدث فى البلاد العربية وخاصة مصر، فنجد أن نسبة عالية من الأشخاص مصابون بالسمنة بسبب تناولهم للنشويات وخاصة "الأرز".

وتتميز كل بلد بسر الطبخة، حيث إن طريقة الإعداد هى السر الذى يساهم فى زيادة الوزن أو لا، ويجعلك تستفيد من هذا الطعام أو لا، ولذلك نجد أن أهل قارة آسيا لا يميلون للسمنة مع أنهم يتناولون الأرز بكثرة.. فما السر وراء رشاقتهم رغم تناولهم للأرز بكثرة وما الذى نفعله فى إعدادنا للأرز والنشويات فيجعلها تصيبنا بالسمنة.

وضع التوابل دون السمن أو زيت أو غيرها ، هو السر الذى أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وأضافت أن هناك العديد من الدراسات التى أكدت أن تناول الأرز يساهم فى التخلص من الوزن الزائد، وهذا ما يطبقه الصينيون واليابانيون حيث إنهم يطهونه بدون إضافات ويكون مسلوقا ويوضع عليه بعض أنواع البهارات المختلفة كالفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل و القرنفل وورق اللاورى، وذلك لإعطائه الطعم المميز.

وأخيرا تنصح أخصائية التغذية العلاجية، فى حال رغبتك فى الحصول على رشاقة الصينيين واليابانيين عليك تناول الأرز المسلوق.