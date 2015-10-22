وزير القوى العاملة يفتتح خط إنتاج بمصنع تعبئة المياه الغازية فى طلخا

افتتح جمال سرور، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، خط إنتاج جديد بمصنع إحدى شركات المياه الغازية، والتى يعمل بها 12 ألفا و600 عامل.

وتفقد مصنع تعبئة المياه الغازية "كوكاكولا مصر" بالقاهرة، للاطمئنان على أوضاع العمال داخل المصنع، للوصول إلى نقطة توازن واستقرار العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، بحسب بيان للوزارة.

ورافق الوزير خلال الافتتاح كل من: المهندس سلام الحماقى الرئيس التنفيذى للشركة، وخالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، كما حضر دورة تدريبية للعمال وموظفى الشركة لتأهيلهم للعمل، وتدريبهم عن طريق أكاديمية الشركة. أشاد "سرور" بإجراءات السلامة والصحة المهنية التى تتبعها الشركة للحفاظ على العمال والآلات.

وطمئن الرئيس التنفيذى للشركة الوزير أن مشكلة مصنع طلخا بالمنصورة، جارى الوصول إلى حل يضمن حقوق العمال.

ومن جانبه قال خالد عيش: إن هناك 3 بدائل لتسوية مشكلة عمال مصنع طلخا، سيتم طرحها على العمال، مشيرا إلى أن إدارة الشركة تقوم بإعادة هيكلة العمالة لرفع القدرة الإنتاجية لها، ونقل العمال إلى مصنع السادات لوجود خطوط إنتاج أكبر مع توفير السكن والبدلات ووسائل الانتقال.

وشدد "عيش" على أن الوزارة والنقابة، تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على حقوق العمال، للوصول إلى أفضل اتفاق فيه استقرار للعمال والمصنع.

وعرض المهندس سلام الحماقى الرئيس التنفيذى للشركة، على وزير القوى العاملة نبذة عن تاريخ الشركة، واستعراض المميزات والخدمات التى تقدم للعمال، وبرنامج التأمين الصحى والعلاجى، فضلا عن حملة علاج ضد فيروس سى، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10%، والتأمين على الحياة، بجانب الحوافز والعمولات، وتوزيع الأرباح، والوجبات الغذائية، والرحلات الصيفية بأسعار مدعمة، وتوفير وسائل مواصلات.

كما استعراض الخدمات التى تقدمها الشركة للمجتمع المصرى من خدمات تنمية مجتمع، وفى مجالات الصحة والبيئة، وكذلك تشجيع الشباب فى مجال الرياضة، وإعادة تأهيل بعض المدارس الحكومية، وتنشيط السياحة.