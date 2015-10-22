احمر الشفاه على طريقة الفاشينيستا Ascia

هل أنت من متابعات موضة أحمر الشفاه وتحبين تجربة كل ما هو جديد ؟ هل يقلقك تنسيق أحمر الشفاه مع لون التربان والملابس؟ أقترح عليك الاطلاع على خيارات الفاشينيستا Ascia من احمر الشفاه إذ تتمتع بجرأة التجربة والذوق الرفيع الذي يسهل عليها اختيار ما يتناسب مع إطلالتها ولون بشرتها .

فالفاشينيستا العربية جعلت من أحمر الشفاه نقطة الارتكاز في مكياجها الطبيعي الناعم الذي يظهر جمال وجهها الطفولي ويعكس خفة ظلها .إذ نجد أنها تعتمد الاي لاينر الاسود مع ظلال عيون خفيف لدرجة انه يغيب في بعض الاحيان وتترك مهمة اضافة اللون والبريق لاحمر الشفاه .

اسلوب آسيا في اختيار المكياج يعكس بساطتها المفعمة بالجمال فتعرفي على أسلوبها وأخبرينا برأيك ؟

ومن "سيدتي مول " اخترنا لك عدد من أحمر الشفاه لمساعدتك علىمعرفة آخر اصدرات عالم المكياج .