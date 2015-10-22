8 عادات يومية تسبب شيخوخة البشرة، فاحذريها

قد تكونين في بداية الثلاثينات من عمرك أو حتى في أواخر العشرينات، وقد بدأتِ بملاحظة الخطوط الدقيقة على بشرتك!... إنها صدمة كبيرة، بالتأكيد! لكن ما العمل لحلها؟

"سيدتي نت" يجيبك عن هذا الأمر بأنّ شيخوخة البشرة المبكرة قد تظهر نتيجة بعض العادات السيئة التي نتبعها يوميًّا، ونحن لا ندري؛ ولذلك، يطمئنك الموقع، ويقدّم لك أهمّ تلك العادات لتتجنّبيها فورًا، ولتحاولي إنقاذ بشرتك وإعادة النضارة إليها مجددًا، في أقرب وقت:

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1.تناوُلْ الحلوى والشيبس بكثرة: يؤدي تناول الحلوى إلى زيادة نسبة السكر، بينما يساهم الشيبس وغيره من أنواع الأطعمة المعالجة في تراكم الدهون المشبعة تحت الجلد؛ وكلّ ذلك يُساهم في شحوب بشرتك وشيخوختها المبكرة.

2.عدم أخذ قسط كافٍ من النوم: احرصي على أخذ قسط كافٍ من النوم، لا يقلّ عن سبع ساعات في الليل، لكي تجدِّد البشرة نفسها وتتخلّص من الدوائر السوداء حول عينيك. لاحقاً، ستشعرين بأنك أصغر من عمرك الطبيعي. أما نوم النهار، ومهما كان عدد ساعاته، فلن يفيد بشرتك إلا شحوبًا ومزيدًا من الأعوام إليها.

3.مشاهده التلفاز: أثبتت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يمضون أكثر من ست ساعات أمام التلفاز هم عرضةً أكثر لزيادة الوزن. لاحقاً، سيجعلك هذا الأمر تبدين ذات سنّ أكبر ممّا أنت عليه.

4.عدم ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد على منع الكثير من المشكلات الصحية، كما أنها تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الجسم بأكمله، مما يجعل بشرتك تشعّ نضرةً وحيويةً.

5.عدم استخدام كريم العين: احرصي على وضع كريم العين يوميًّا قبل النوم لتحافظي على عينك من الخطوط الدقيقة، ولتساعدي على بقاء الجلد حول العين مشدودًا.

6.استخدام الواقي من الشمس على البحر فقط: السبب الأساسي في الشيخوخة المبكرة للبشرة هو أشعة الشمس. لذا، احرصي على وضع الواقي من الشمس باستمرار، عند خروجك من المنزل، سواء في الصيف أو الشتاء لتحمي بشرتك من أشعة الشمس.

7.وضع الكثير من المكياج: إنّ كميات المكياج الكبيرة، التي توضع على البشرة، خصوصاً المصنوعة من المنتجات التي تحتوي على الكثير من الزيوت، تسدّ مسامّ البشرة؛ مما يؤدي إلى جفافها وإزالة زيوتها الطبيعية، قبل أن تظهر التجاعيد على بشرتك.

8.النوم على الوجه: يؤدي النوم على الوجه إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، بسبب اصطدام وجهك بالوسادة. لذا، ابتعدي عن النوم على الوجه، واجعلي نومك على ظهرك لتحافظي على بشرتك ناعمةً، ومن دون خطوط.

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