نجمات هوليوود قبل وبعد عمليات التجميل!

انتشرت عمليات التجميل بشكل سريع في كافة انحاء العالم، وازداد الاقبال عليها لنتائجها الناجحة التي تصحّح عيوب الوجه والجسم وتمنح المرأة المزيد من الجمال والثقة بالنفس.

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وفي سياق هذا الانتشار أقبلت معظم النجمات بل جميع النجمات العالميات على هذه العمليات لتصحيح شكل انوفهن أو لتكبير شفاهن و ما إلى هنالك من عمليات كشد للبشرة، وتصحيح لعيوب وشوائب في الجسم لا نعرفها.

لهذا جمع لك موقع" سيدتي نت" مجموعة من الصور التي تظهر نجماتنا المفضلات بأشكالهن الحقيقية قبل العمليات التجميليّة وبعدها.

وستلاحظين أن الشكل الخارجي اختلف كثيراً عن ما كان عليه في السابق حتى في لون البشرة والشعر وشكل الاسنان .



فشاهدي الصور، وشاركينا رأيك بعمليات التجميل ؟وهل تقدمين على إجراء عمليّة ما؟

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