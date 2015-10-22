موجيرينى: الأسد يجب أن يكون نقطة البداية للانتقال السياسى فى سوريا

قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى اليوم الخميس إنه من الضرورى إشراك الرئيس السورى بشار الأسد فى عملية الانتقال السياسى فى سوريا.

وقالت للصحفيين أثناء زيارة لبرلين "أرى أننا تعلمنا من دروس العراق أنه يجب أن نحرص على أن تكفل العمليات والتحولات السياسية سلامة كل مكونات المجتمع وإشراكها فى العملية."

وأضافت قولها "وهذا ما نعكف على دراسته ومن ثم فإن الانتقال يجب يقينا أن يكون فيه الأسد وسيكون جزءا من مرحلة البداية."

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